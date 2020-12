Oggi a Formello si è allenato con il resto del gruppo Muqiri. Il giocatore kosovaro può tornare a disposizione per la sfida col Napoli

Buone notizie per Simone Inzaghi. Dopo una settimana di lavoro differenziato, è tornato ad allenarsi in gruppo Muriqi. Il kosovaro ha smaltito lo stiramento rimediato in Champions League contro lo Zenit ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Il giocatore potrebbe tornare nella lista dei convocati già per la sfida contro il Napoli.