Formello, molti assenti: Milinkovic, Lukaku e Leiva a riposo, Luis Alberto lascia prima il campo

Molti assenti nella seduta pomeridiana di Formello. Luis Alberto lascia il campo anzitempo.

Seduta pomeridiana singola, iniziata alle ore 18:00, dopo la doppia effettuata ieri dalla Lazio presso il centro sportivo di Formello. Nonostante il rientro dei nazionali, Inzaghi non ha potuto avere tutti gli elementi della rosa a disposizione. Tornati anche Milan Badelj (in uscita direzione Genoa) e Marusic, allenatosi in palestra. Rimasto a riposo Sergej Milinkovic-Savic, ieri sottoposto a controlli presso la clinica Paideia. Il Sergente non scenderà in campo nell’amichevole contro il Frosinone, dovrebbe rimanere a riposo in via precauzionale fino ad inizio della settimana prossima. Assenti anche Lukaku, Vavro e Leiva. Prosegue nel migliore dei modi il programma di recupero di Danilo Cataldi.

Nota dolente: Luis Alberto. Lo spagnolo ha lasciato il campo anzitempo per un contrasto ricevuto da Gonzalo Escalante sulla caviglia. Non sembra comunque nulla di grave, ma il numero 10 potrebbe essere esonerato dalla seduta di domani mattina.