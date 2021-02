Formello, Milinkovic in gruppo da domani. Ancora ai box Caicedo

Le ultime da Formello, dove la Lazio ha effettuato la prima delle due sedute giornaliere in vista del match contro il Cagliari

Si torna in campo a Formello, con mister Inzaghi impegnato nelle prime prove in vista del delicato match contro il Cagliari. La prima seduta giornaliera dà utili indicazioni sugli assenti e gli infortunati, su tutti Felipe Caicedo, già assente ieri, ancora alle prese con una fascite plantare che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Così come ieri, ai box Cataldi, Luiz Felipe e Strakosha, che dovrebbe però recuperare dal fastidio al ginocchio. Contro la squadra di Di Francesco dovrebbe toccare a Musacchio, oggi regolarmente presente, causa squalifica di Patric. Per il resto, Inzaghi ha intenzione di ripresentare gli stessi protagonisti della trasferta di Bergamo, Milinkovic su tutti, anche oggi a riposo.