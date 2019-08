Formello, martedì la ripresa. Da valutare Leiva e Acerbi

Formello, Inzaghi concede ai suoi una giornata di riposo

Dopo aver archiviato la prima gara della stagione con il successo per 0-3 in casa della Samp, è arrivato il rompete le righe per la squadra biancoceleste. Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha concesso ai suoi 24 ore di riposo. I giocatori riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani.

INFORTUNATI – In vista del derby di domenica, l’obiettivo è quello di recuperare Caicedo e Lucas Leiva (entrambi risparmiati per la trasferta di Genova). Ci sono buone possibilità per una loro convocazione. Per quanto riguarda Acerbi, uscito per infortunio muscolare al 70′ del secondo tempo contro la Sampdoria, non sembra niente di grave. Le sue condizioni saranno monitorato nella giornata di domani.