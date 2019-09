Formello Lazio, si torna subito in campo: in gruppo Luiz Felipe ed Adekanye

Questa mattina la Lazio si è ritrovata a Formello dopo la brutta delusione di Ferrara: il report della seduta d’allenamento

Dopo la brutta sconfitta rimediata nel match di ieri pomeriggio contro la Spal, la Lazio si è subito ritrovata questa mattina nel centro sportivo di Formello per una seduta di scarico. Riscaldamento con il gruppo al completo, poi la squadra è stata divisa in due: da una parte chi ha giocato a Ferrara, dall’altra coloro che sono stati tenuti a riposo o sono entrati a gara in corso. Esercitazioni sul possesso palla e partitelle a campo ridotto, a cui hanno preso parte anche i tre calciatori non convocati per la sfida del ‘Paolo Mazza’: Luiz Felipe, Lukaku e Adekanye. Il difensore, in particolare, era tornato dagli impegni con il Brasile U23 con un problema alla caviglia sinistra, ampiamente smaltito.

GLI ALTRI – L’ex Liverpool, invece, aveva a che fare da alcuni giorni con un problema alla schiena. Le prove tattiche anti-Cluj scatteranno domani mattina, poi sarà già tempo di rifinitura mercoledì, alla vigilia del match e della partenza per la Romania. Non sarà sicuramente della partita Marusic, squalificato per tre turni a causa dell’espulsione rimediata a Siviglia. Contro il Cluj, le seconde linee cercano spazio tra i titolari: Vavro, Bastos, Cataldi, Berisha e Jony. Da valutare, infine, Milinkovic e Correa, entrati a gara in corso contro la Spal.