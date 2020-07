FORMELLO Lazio, seduta di scarico. Radu, Jony e Bastos da monitorare

Seduta di scarico per la Lazio. A Formello pochi uomini in campo, tutti gli altri divisi tra un giorno di riposo e la palestra

Seduta di scarico a Formello. La Lazio è reduce dallo 0 a 0 della Dacia Arena contro l’Udinese, Inzaghi conta pochi uomini in campo: tutti gli altri sono divisi tra la palestra e un giorno di riposo.

Da valutare gli acciaccati di ieri sera, come Radu, Jony e Bastos. Il mister aspetta ancora i lungodegenti: Marusic, Correa e anche Leiva a cui si aggiunto per una ricaduta al ginocchio. Vavro è ancora da monitorare, ieri il tecnico non lo ha messo in campo dopo l’uscita di Luiz Felipe, ma oggi si è visto completare la seduta di allenamento coi compagni.

Ancora una volta, lo schieramento per affrontare la Juventus sarà dettato dall’emergenza in infermeria.