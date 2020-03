FORMELLO Lazio, la ripresa degli allenamenti in vista dell’Atalanta

Le ultime dal campo centrale del centro sportivo “Mirko Fersini” al rientro dopo la vittoria col Bologna e in vista del match di Bergamo

Pronti, partenza, via: archiviata la vittoria contro il Bologna, la Lazio è tornata sul campo per iniziare l’allenamento. Il gruppo si è ritrovato per allenarsi in vista del match contro l’Atalanta, anche se non è sicuro che si giochi vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e il rischio di rinvio è molto alto. In campo solo i giocatori che erano rimasti a riposo o che hanno giocato pochi minuti all’Olimpico. Assenti Caicedo e Lukaku. I titolari proseguono la preparazione in palestra per evitare il maltempo, integrando alla rosa i Primavera Marocco, Ndrecka e Moro. Nella giornata di domani sono programmate due sedute, una alle 10:30 e l’altra alle 15. Ancora fermi Acerbi, Lulic e Marusic per provare a rientrare nel match contro la squadra di Gasperini. Da valutare anche Luis Alberto che ha riscontrato un problema all’inguine sabato scorso contro gli emiliani.