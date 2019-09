FORMELLO / Lazio, la ripresa degli allenamenti: Inzaghi ancora senza Nazionali

Ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio di Inzaghi: ecco il report della seduta di lavoro mattutina

Ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio di Inzaghi, che si è ritrovata questa mattina intorno alle 10. Non si vedono ancora i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Acerbi e Immobile sono stati i primi a rientrare, ma non sono scesi in campo. Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra, ed in attesa dell’arrivo di Strakosha, Vavro, Luiz Felipe, Marusic, Berisha, Milinkovic e Correa, l’allenatore ha portato per una sgambata di un’ora. Riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla con il gruppo diviso in tre parti ed una breve parte atletica prima della conclusione della seduta di lavoro. Soddisfatto dall’ora e un quarto di allenamento, Inzaghi ha evitato ai suoi la partitella finale. Aggregati al gruppo dei ‘grandi’ i due Primavera Kalaj e Falbo. Confermata, infine, la presenza di Jordan Lukaku che, inserito da una settimana all’interno della rosa, punta alla convocazione ufficiale.