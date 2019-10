Formello – Lazio, primo allenamento in vista del Celtic: ok Lazzari

A Formello il primo allenamento in vista del Celtic, in gruppo anche Lazzari che può partire dal primo minuto

A Formello sono ufficialmente iniziate le prove della Lazio in vista del Celtic. Inzaghi ha ritrovato il gruppo al completo: presenti anche Lazzari e Luis Alberto. Il primo, giovedì sera, partirà dall’inizio al posto di Marusic (che sta ancora scontando la squalifica); lo spagnolo invece potrebbe sedere in panchina, nonostante il fastidio muscolare sia stato smaltito.

Turnover minimo e ragionato per il mister.

A rischio convocazione c’è Proto che, per un problema al polso, è stato escluso anche nella gara contro l’Atalanta: al suo posto Alia, baby portiere della Primavera.

Domattina, via alle prove tattiche.