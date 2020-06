Formello Lazio, Marusic si candida per un posto da titolare a Bergamo

Terminato da poco l’allenamento della Lazio a Formello, Marusic sempre più titolare per la trasferta di Bergamo, rientra Immobile

L’allenamento mattutino della Lazio in quel di Formello ha già dato importanti novità in vista della trasferta di Bergamo: Marusic, complice la lunga assenza di Lulic, dovrebbe strappare una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Rientra Immobile dopo lo stop precauzionale di ieri, assenti solo Lulic, Lukaku, Adekanye ha lavorato a parte.

Oggi a Formello la squadra si è esercitata molto dal punto di vista atletico, con diversi esercizi muscolari e di corsa, per poi dedicarsi alla seconda parte dell’allenamento, dedicata al pressing. Assenti in questa parte gli affaticati Jony, Leiva e Cataldi. Prevista per domani amichevole in famiglia per concludere la settimana di allenamento.