FORMELLO Lazio, Leiva finalmente in gruppo: obiettivo Milan

Nella seduta di oggi a Formello, è tornato in gruppo il centrocampista Lucas Leiva: obiettivo la gara della Lazio contro il Milan di sabato

Seduta di allenamento divisa in due parti, quella di oggi a Formello: la Lazio si è riunita nel centro sportivo in mattinata, svolgendo nella prima parte un riscaldamento generale, per poi passare ad un lavoro atletico e di esercitazione con il pallone. La novità, per quanto riguarda la prima parte, è il rientro in gruppo di Lucas Leiva, che punta a tornare in campo, magari da titolare, già nella partita contro il Milan. Il brasiliano, d’accordo con lo staff medico ed Inzaghi, ha saltato la seconda parte, dedicata ai tiri in porta ed ai cross.

Sempre in ottica Milan, data la situazione critica in attacco dovuta alla contemporanea assenza di Immobile e Caicedo, Inzaghi studia la possibilità di un cambio modulo, oppure di alzare uno tra Luis Alberto e Milinkovic al fianco di Correa. Proverà a recuperare Adekanye, non ancora tornato in gruppo, mentre Raul Moro ne avrà ancora per parecchio tempo. Seduta differenziata anche per Luiz Felipe, che sta recuperando da una lesione muscolare.

Assenti a Formello, oltre ai titolari della gara di ieri, anche Cataldi e Marusic, ancora in condizione fisiche non perfette.