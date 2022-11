Lazio, domani la ripresa dei lavori a Formello: occhi su tre giocatori

Domani è prevista la ripresa dei lavori per la Lazio in quel di Formello. Gli occhi saranno in particolar modo sugli infortunati

In attesa di capire se la Lazio partirà o no per una tournée estera, Maurizio Sarri dovrà valutare le condizioni degli acciaccati Lazzari e Zaccagni, entrambi alle prese con un problema al polpaccio. In dubbio anche Patric, che non si allena con la squadra da dopo la gara di Europa League contro il Feyenoord. Segnali positivi si erano invece già avuti da Immobile, che già si era allenato prima dei dieci giorni di pausa.