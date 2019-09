FORMELLO – Lazio, la ripresa senza i nazionali

La squadra si è ritrovata oggi a Formello senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali

Formello – Riprendono gli allenamenti dopo il pareggio nel derby. La Lazio è tornata in campo alle 18. Inzaghi ha ritrovato un gruppo ristretto, vista l’assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Sono dieci gli elementi assenti: Strakosha (Albania), Bastos (Angola), Luiz Felipe (Brasile Under 23), Acerbi e Immobile (Italia), Berisha (Kosovo), Vavro (Slovacchia), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia) e Correa (Argentina). La squadra si è dedicata prima ad un lavoro atletico e poi Inzaghi è passato alla parte tattica. La seduta si chiusa con una partitella 6 contro 6. Buone notizie dall’infermeria: Lukaku è pienamente recuperato. Mentre Caicedo ha effettuato una prima parte di lavoro differenziato. La ripresa è fissata per domani alle ore 17.