FORMELLO – Lazio, Immobile rientra con un giorno d’anticipo, non si vedono Lazzari e Jony

Ecco il report della seduta d’allenamento che la Lazio ha svolto questo pomeriggio presso il centro sportivo di Formello

Terza seduta d’allenamento della stagione per la Lazio che, questo pomeriggio, si è ritrovata nuovamente a Formello. A sorpresa, e con un giorno d’anticipo rispetto a quanto stabilito, ha partecipato alla seduta anche Ciro Immobile. Il bomber, diversamente dagli altri nazionali, è tornato a sudare agli ordini di mister Simone Inzaghi, anche se ha effettuato un lavoro differenziato. L’attaccante, Acerbi, Durmisi e Marusic domani mattina svolgeranno le visite mediche in Paideia ed i test atletici all’Isokinetic. Alle 17.30, poi, è prevista la partenza da Fiumicino.

GLI ALTRI – Come anticipato, Milan Badelj si unirà alla rosa il 15 luglio, mentre Strakosha il 19. I due raggiungeranno la squadra ad Auronzo di Cadore, a preparazione già iniziata. Berisha e Lukaku sono i due lungodegenti che verranno valutati dopo la prima fase di lavoro. Infine, in campo non si vedono ancora gli ultimi due arrivati, Lazzari e Jony