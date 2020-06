FORMELLO Lazio, Presente Immobile. Cataldi e Leiva a parte

Il numero 17 della Lazio torna in gruppo dopo il day-off. Danilo Cataldi e Lucas Leiva si allenano a parte

Dopo solo un giorno di stop, Ciro Immobile, torna a rimpolpare il gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Il bomber biancoceleste era rimasto a riposo nell’allenamento svoltosi nella giornata di ieri. Discorso diverso per Leiva e Cataldi, i due centrocampisti hanno svolto il riscaldamento con il resto dei compagni per poi spostarsi a parte per effettuare degli esercizi tecnici con la palla. Successivamente hanno evitato la parte dedicata ai cross e ai tiri in porta per svolgere una sgambata defaticante insieme al preparatore Fonte.

Nessun problema per quanto concerne Vavro e Milinkovic, i due sono pienamente ristabiliti e già da due giorni sono rientrati totalmente in gruppo. Differenziato per i due esterni Lukaku e Lulic,tornati da pochi giorni in Italia. Il capitano tornerà a disposizione per le ultime partite della stagione, il recupero dall’infortunio alla caviglia prevede ancora 20-30 giorni di riabilitazione.