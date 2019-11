Formello – Lazio, Immobile e Correa guideranno l’attacco. Si rivede Patric

A Formello è andata in scena la rifinitura della Lazio, in vista della gara di domani contro il Lecce: recuperato Correa

A Formello è già tempo di rifinitura. Domani la Lazio sfiderà il Lecce all’Olimpico, oggi Inzaghi ha provato l’unidici migliore per scacciare la sconfitta contro il Celtic.

Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Correa ci sarà. La mancanza dell’argentino, con Caicedo non al massimo della forma, si è fatta sentire: sarà lui ad affiancare Immobile dal primo minuto.

Leiva si riprende la cabina di regia e sarà affiancato da Luis Alberto, sugli out laterali torna Lulic e viene riconfermato Lazzari.

Nel pacchetto arretrato, Acerbi lascia la posizione di centrale a Luiz Felipe per rimpiazzare Radu a sinistra, dall’altra parte si muoverà Patric.

PROBABILI FORMAZIONI (3-5-2):

Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, J. Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, Lukaku, Jony, Berisha, Caicedo, Adekanye.

All.: Inzaghi.