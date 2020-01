FORMELLO Lazio, assente Immobile. Differenziato per Cataldi

Inzaghi, a Formello, studia nuove soluzioni per sopperire alle assenze di Leiva e Luis Alberto: lavoro differenziato per Cataldi

Secondo allenamento dell’anno per la Lazio. Inzaghi mescola le carte: il tecnico dovrà fare i conti con le assenze di Leiva e Luis Alberto, sperando siano le uniche. Oggi, sul campo del centro sportivo, non s’è allenato Ciro Immobile: il motivo è ancora da capire, ma ieri era in gruppo coi compagni.

Buone notizie arrivano da Cataldi, il centrocampista destinato a ricoprire il ruolo di regista, sta recuperando dall’affaticamento muscolare: per lui lavoro differenziato, ma corre verso un posto da titolare. Altrimenti, il mister sarà costretto ad affidare le chiavi della cabina di regia a Parolo e far coesistere Jony e Lulic: il primo come mezzala sinistra e l’altro sulla fascia.

Da valutare anche le opzioni Berisha ed Andrè Anderson.