Brescia Lazio, le probabili formazioni: Parolo e Cataldi tra i titolari

Brescia Lazio, le probabili formazioni del match valido per la diciottesima giornata di Serie A: Cataldi e Parolo dal primo minuto

Dopo la vittoria di Riyad in Supercoppa, i ragazzi di Inzaghi sono ancora in vacanza prima di tornare ad allenarsi a porte aperte a Formello il prossimo 30 dicembre. Lunedì si ritornerà sul campo per cominciare a preparare la sfida di campionato contro il Brescia, in programma il 5 gennaio alle 12:30. Inzaghi dovrà fare a meno di Lucas Leiva e Luis Alberto, diffidati e ammoniti in Supercoppa e squalificati per la sfida del Rigamonti. Sulla via della riconferma la linea di difesa composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Vicino a Milinkovic quasi sicuramente ci saranno a fargli compagnia Cataldi e Parolo, a sostituzione dei due squalificati. Accanto all’inamovibile Immobile persiste il ballottaggio Correa-Caicedo. Ancora indisponibili Lukaku e Vavro che molta probabilità rientreranno a fine gennaio.