La Lazio è tornata ad allenarsi in vista dell’Eintracht Francoforte all’interno del centro sportivo di Formello

Niente più ritiro e appuntamento alle 15:00 per riprendere gli allenamenti. Riparte così all’interno del centro sportivo di Formello, un’altra intensa settimana per la Lazio, attesa all’Olimpico giovedì dall’Eintracht Francoforte, reduce da una sconfitta esterna sul campo dell’Herta Berlino. Inzaghi a differenza di quanto accaduto a Nicosia, non dovrebbe schierare una squadra imbottita di riserve.

FORMAZIONE – Il tecnico non potrà disporre di Lukaku e Patric, esclusi dalla lista Uefa, così come Marusic ancora infortunato. Oggi non si è visto sul campo neanche Milinkovic, che dovrebbe riposare al pari d’Immobile (oggi solo differenziato per lui). Si dovrebbero rivedere Bastos e Luiz Felipe in difesa. Insieme a loro completerà il reparto Acerbi. A centrocampo è tornato in gruppo Lucas Leiva che comunque dovrebbe rientrare a Bergamo, lasciando il posto ancora una volta a Badelj o Cataldi. Si giocano un’altra maglia Berisha e Murgia, con Parolo che potrebbe partire ancora dall’inizio. Sulle fasce scontato l’impiego di Caceres e Durmisi.

