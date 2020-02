L’appuntamento è fissato per le 11, sul campo di Formello: la Lazio si prepara per il prossimo impegno col Bologna

L’appuntamento è per domani alle 11, sul campo di Formello. La Lazio, dopo la vittoria contro il Genoa, si ritroverà nel centro sportivo per iniziare la preparazione in vista del Bologna.

Mister Inzaghi ritroverà Luiz Felipe, fermato dal Giudice Sportivo durante questo turno; da valutare invece le condizioni di Acerbi, fermatosi durante il riscaldamento del pre partita.