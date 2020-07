FORMELLO Lazio, domani le prove tattiche: Inzaghi gestisce le forze. Radu rischia lo stop

Rinviate a domani le prove tattiche della Lazio a Formello: Inzaghi preferisce gestire le forze in vista del match contro la Juventus.

Un match che qualche settimana fa poteva valere tutto. Un sogno tricolore che, a fronte delle ultime prestazioni, è sfumato piano piano, anche se ancora non in maniera ufficiale.

Simone Inzaghi, come ribadito più volte nelle ultime interviste, ha dovuto far fronte ai numerosi problemi legati agli infortuni. Ultimo di questi sembrerebbe essere Stefan Radu che, a causa di un problema al polpaccio, rischia di chiudere la sua stagione anzitempo. Il romeno va ad aggiungersi alla lista di cui fanno già parte Marusic, Lulic, Correa e Lucas Leiva.

Il tecnico piacentino ha deciso allora di gestire le forze del proprio gruppo in vista del match contro i bianconeri, rinviando a domani le prove tattiche.

Solo palestra e fisioterapia per Cataldi, Luis Alberto, Jony, Lukaku e Patric, per il quale è stato accolto parzialmente il ricorso della Lazio e rientrerà per la partita contro il Cagliari.