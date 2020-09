Lazio, differenziato per Milinkovic. Cataldi verso il reintegro

Lazio, nuovo allenamento per la squadra di Inzaghi. Ancora out Lulic, Vavro e Luiz Felipe, differenziato Milinkovic

Nuovo giorno, nuovo allenamento. La Lazio si è ritrovata nel centro di Formello nel tardo pomeriggio, in vista dell’amichevole contro il Benevento: sul campo, ancora assente Milinkovic. Il serbo ha svolto un lavoro differenziato, ma le sue condizioni non preoccupano; sulla via del reintegro anche Danilo Cataldi che ha concluso il protocollo riabilitativo ed è pronto per tornare in gruppo.

Il resto della squadra, invece, ha svolto il canonico riscladamento atletico, mentre i portieri si sono mossi sotto le direttive di Grigioni e Zappalà. La seconda parte della seduta ha avuto come focus esercizi col pallone e di tecnica, prima della canonica partitella conclusiva.

Ancora out i lungodegenti come Lulic, Vavro e Luiz Felipe. Quest’ultimo, uscito malcomcio dal match contro il Frosinone ha riportato una brutta contusione, sarà out per i prossimi 15 giorni.