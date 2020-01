FORMELLO Lazio, Correa da valutare. Caicedo regolarmente in gruppo

A Formello seduta di scarico per la Lazio: si rivede Caicedo, differenziato per Marusic, Correa da valutare

Tutti in campo alle 11. La Lazio non perde tempo: mattinata di lavoro sul campo di Formello, necessaria per valutare le condizioni dei vari acciaccati.

Nel post partita di ieri, il dott. Rodia ha rassicurato tutti circa le condizioni di Caicedo: l’attaccante ha smaltito l’influenza e quest’oggi era regolarmente in gruppo, timbrando così la presenza per la gara contro la Sampdoria. Discorso diverso per Correa: l’argentino è alle prese con un affaticamento al polpaccio, «un muscolo delicato» lo ha definito Inzaghi in conferenza stampa. Il ragazzo non è ancora al meglio e, dopo Napoli e Cremonese, potrebbe saltare anche la partita di sabato: nelle prossime ore si capirà meglio la sua disponibilità.

Lulic, invece, sfrutterà lo stop inflitto dal Giudice Sportivo per recuperare al meglio, si rivedrà con la maglia da titolare il giorno del derby; mentre sta ancora risolvendo il fastidio muscolare Marusic.

Non destano preoccupazioni Leiva e Radu che ci saranno regolarmente contro i blucerchiati.