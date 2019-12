Stamattina la Lazio è tornata ad allenarsi in quel di Formello

Stamattina la Lazio è tornata a sudare in quel di Formello. Seduta di scarico, sono scesi in campo solamente i calciatori che ieri sera non hanno giocato. Domani alle ore 15:00 è prevista un’altra seduta di allenamento, la partenza per Riad in ottica Supercoppa è prevista per giovedì alle ore 14:00.

INFORTUNATI – Unici assenti Vavro e Lukaku, mentre Patric e Marusic sono stati reinseriti in gruppo.