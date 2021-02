Formello, prove tattiche per la Lazio: Radu lavora a parte

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, la Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello agli ordini di mister Simone Inzaghi

La Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per l’allenamento alla vigilia della sfida contro il Bologna. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto delle prove tattiche per preparare il match contro i rossoblù.

Per quanto riguarda la difesa, il tecnico ha provato sul centrodestra Patric al posto di Musacchio, mentre il ruolo di centrale è stato occupato da Hoedt, con Acerbi spostato a sinistra. Anche Radu si è rivisto sul campo del Fersini, ma a parte: per il romeno lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio. Per il resto, l’allenatore biancoceleste non ha cambiato disposizione, scegliendo sempre gli stessi uomini.