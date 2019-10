FORMELLO Tornano i nazionali: in gruppo anche Immobile e Luis Alberto

A Formello è andato in scena il consueto allenamento

Finalmente può iniziare la preparazione anti-Atalanta. Simone Inzaghi ritrova un gruppo folto visti i ritorni di Strakosha, Acerbi, Immobile, Luiz Felipe, Marusic e Luis Alberto. In campo, alle 16, non si vedono ancora Berisha e André Anderson. Potrebbero riaggregarsi domani. Il tecnico, intanto, ha la conferma del recupero di Correa: ieri l’ex Siviglia aveva svolto un lavoro part-time mentre oggi ha completato la seduta insieme al resto dei compagni. Si gioca il posto con Caicedo per affiancare Immobile, è in vantaggio sull’ecuadoriano. Le vere prove tattiche scatteranno domani, quando i calciatori fuori durante il periodo di sosta avranno smaltito le fatiche dei viaggi.

IN DETTAGLIO – L’assenza certa è quella di Lucas Leiva, squalificato per l’espulsione di Bologna. Al suo posto toccherà a Parolo, si posizionerà in mezzo a Milinkovic-Savic e Luis Alberto come fatto all’esordio contro la Sampdoria e poi nel turno infrasettimanale contro l’Inter. A destra ballottaggio aperto tra Lazzari e Marusic, a sinistra Lulic è in netto vantaggio su Jony. Dietro viaggia verso la conferma il terzetto titolare di questo inizio di stagione: Luiz Felipe e Radu ai lati dell’insostituibile Acerbi. Mancano pochi giorni al match con l’Atalanta, uno scontro in chiave Champions da non sbagliare.