Spagna, Luis Alberto convince tutti. As: «E’ meglio di Isco!»

Lazio, anche in patria Luis Alberto ha raccolto consensi: i quotidiani spagnoli lo inseriscono avanti ad Isco per Euro 2020

Una bella soddisfazione, anche se non goduta a pieno del tutto. Luis Alberto è stato convocato dalla Spagna a distanza di due anni, non è però sceso in campo nelle gare contro Norvegia e Svezia. Tanti sorrisi, ma zero minuti. Li collezionerà con la Lazio, dove è atteso a braccia aperte. Deve continuare a far bene, restare nel giro del c.t. Alberto Moreno è fondamentale a pochi mesi da Euro 2020. In ogni caso, la stampa iberica si è già schierata dalla parte del “Mago”. L’infortunio di Asensio e il netto calo di Isco hanno fatto salire le quotazioni del trequartista biancoceleste, che adesso fa rientro a Roma super motivato.