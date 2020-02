FORMELLO Lazio, programmata un’unica seduta per domani

La preparazione della Lazio in vista della gara contro l’Inter procede bene: domani Inzaghi si ritroverà con i suoi alle 11

La preparazione della Lazio verso il big match di domenica sera procede spedita: i ragazzi stanno rispondendo bene agli ordini del tecnico biancoceleste e per questo ieri è stata annullata la seduta del pomeriggio.

Per domani Inzaghi ha programmato una sola seduta d’allenamento, per la mattina alle ore 11:00. La squadra inizierà a fare le prove tattiche per vedere come affrontare l’Inter e il mister inizierà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.