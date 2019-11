Iniziato l’allenamento della Lazio con Simone Inzaghi che ha diviso la squadra in due gruppi. Di seguito tutte le foto della seduta

La seduta è iniziata con un riscaldamento tecnico, dove Inzaghi ha diviso la squadra in due gruppi. Indossa il fratino Luiz Felipe, Vavro, Acerbi, Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony, Immobile e Caicedo. Questa presumibilmente sarà la formazione che scenderà in campo. Dalle prime indicazioni quindi nell’undici iniziale non dovrebbe esserci Luis Alberto, che sarà l’unica alternativa offensiva in panchina insieme ad Adekanye.

FORMAZIONE – Le prove tattiche dei primi minuti sono state confermate. Pochi dubbi per Inzaghi che dovrebbe schierare Luiz Felipe e Acerbi ai lati di Vavro nel pacchetto arretrato. A centrocampo sicuri del posto Jony e Lazzari sulle fasce. I tre centrali dovrebbero essere Milinkovic, Parolo e uno tra Lucas Leiva e Luis Alberto. Al momento in vantaggio c’è il brasiliano, mentre se dovesse giocare lo spagnolo, si sposterebbe Parolo in cabina di regia. Davanti ci sarà sicuramente Immobile provato con Caicedo, ma anche qui Inzaghi scioglierà soltanto domani mattina le sue riserve. Il ballottaggio è con Luis Alberto che potrebbe avanzare nel reparto offensivo come successo nel finale di Milano. Tra i convocati potrebbe rivedersi Silvio Proto.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Patric, Bastos, Lulic, Luis Alberto, Berisha, Adekanye. All.: Inzaghi.