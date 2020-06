Formello Lazio, seduta di scarico alle 13: le novità verso la Fiorentina

Seduta di scarico oggi alle 13 per la Lazio a Formello, in vista della gara di sabato sera contro la Fiorentina

Dopo la sconfitta di ieri sera a Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio oggi si è ritrovata a Formello alle ore 13 per una seduta di scarico in vista dell’impegno del 27 giugno contro la Fiorentina all’Olimpico di Roma.

Inzaghi deve far fronte alla situazione infortunati che, dopo ieri, si aggrava ancor di più: per la gara contro i viola, infatti, oltre ai soliti Marusic, Leiva, Lulic, Adekanye e Raùl Moro, con ogni probabilità anche Cataldi sarà indisponibile, con Parolo pronto a sostituirlo. Da valutare anche Radu e Correa, pronti in ogni caso Caicedo e Bastos da titolari.