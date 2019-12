La compagine capitolina scenderà in campo a partire dalle ore 11:00 a Formello

La Lazio tornerà ad allenarsi anche questa mattina in vista della sfida di sabato sera contro la Juventus. In vista di tale impegno, la Lazio stamani si ritroverà al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00 per svolgere il terzo allenamento di preparazione alla sfida dell’Olimpico.