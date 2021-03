Formello, Inzaghi ritrova Radu. Riposo per Acerbi e Milinkovic

Le ultime da Formello, dove Simone Inzaghi ha ritrovato Radu in gruppo. Comincia nel migliore dei modi la settimana in vista del Crotone

Simone Inzaghi può sorridere. La crisi non è passata e gli infortuni di alcuni elementi chiave restano, ma il tecnico biancoceleste tira un sospiro di sollievo ritrovando Radu in gruppo nella seduta pomeridiana. Un elemento essenziale nella retroguardia di Inzaghi, messa a dura prova dagli impegni ravvicinati e dalle assenze. Ora il tecnico ha un’arma in più nella settimana del match contro il Crotone e chissà che il romeno non possa essere schierato dal primo minuto sul centrosinistra, permettendo ad Acerbi di tornare dove gli compete, al centro della difesa a tre.

Sono rimasti a riposo Acerbi, Milinkovic, Marusic e Leiva, i più affaticati, che dovrebbero tornare comunque ad allenarsi domani. Ci sono altri tre allenamenti prima del match contro i calabresi, le prove tattiche scatteranno tra domani e mercoledì.