FORMELLO – Doppia seduta per la Lazio in vista dell’amichevole di domani sera contro il Bournemouth. La probabile formazione del match

AGGIORNAMENTO ORE 19.12 – Seduta pomeridiana che è iniziata con un lavoro in palestra per la difesa e sul campo per centrocampisti e attaccanti. In campo c’è anche Leiva, che svolge tutto il riscaldamento con in compagni, ma non ha partecipato alla parte tattica. Stesso discorso anche per Luiz Felipe e Berisha. Mister Inzaghi ha provato gli undici che domani dovrebbero scendere in campo contro il Bournemouth. Tra i pali c’è Strakosha, difesa a tre con Vavro, Acerbi e Radu; a centrocampo i due esterni saranno Lazzari a destra e Lulic a sinistra, mentre al centro Parolo prenderà il posto di Milinkovic e Badelj quello di Leiva, completerà il pacchetto Luis Alberto. In attacco la coppia Correa-Immobile. Non parteciperanno al match Marusic e Lukaku, assenti alla seduta pomeridiana.

Giornata impegnativa per la Lazio di Simone Inzaghi. Lo staff tecnico ha organizzato una doppia seduta, visto che nel giro di due giorni la squadra dovrà affrontare due amichevoli. La prima parte è andata in scena questa mattina a partire dalle 9.30, quando sul campo Fersini si sono visti i difensori: Cecchi e Rocchini hanno seguito attentamente gli esercizi tattici dei ragazzi. Al termine della seduta il mister ha chiamato a sé Vavro, giusto qualche parola per chiarire alcuni movimenti pretesi in campo.

L’ALTRA LAZIO – In un secondo momento della seduta in campo scendono anche i giocatori offensivi per un lavoro atletico. Solo differenziato per Immobile e Adekanye, mentre si è unito al gruppone Berisha. Assenti, per concludere, Marusic e Lucas Leiva. Nel pomeriggio intorno alle 18 andrà in scena un lavoro tattico per attaccanti e centrocampisti.