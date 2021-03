Formello, Inzaghi pensa a Caicedo ed Escalante contro il Bayern

Le ultime da Formello, dove Simone Inzaghi ha dato il via alle prove anti-Bayern. Il tecnico pensa ad alcuni cambi di formazione

Scattano le prove tattiche in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco, e Simone Inzaghi pensa al rilancio di alcuni giocatori. Buone notizie dall’infermeria, con Lazzari completamente recuperato e in gruppo per l’intera seduta, dopo la parte di allenamento svolta ieri. Contro l’Udinese in campionato toccherà probabilmente a lui, mentre contro i bavaresi Inzaghi sembra intenzionato a schierare Marusic e Fares sulle fasce.

In difesa Musacchio spera in una nuova chance sul centrodestra, con Acerbi e Radu a completare il reparto. Detto degli esterni, la cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Milinkovic, Luis Alberto e probabilmente da Escalante, che farà rifiatare Leiva. Stesso discorso in avanti: Caicedo potrebbe ritrovare una maglia da titolare a discapito di Correa, confermato invece Immobile. Differenziato per Akpa Akpro, in dubbio la convocazione per il match in Germania.