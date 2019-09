FORMELLO, Immobile con Correa il tandem d’attacco. Tornano Patric e Marusic

Alla vigilia del match contro il Genoa, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per l’allenamento: ecco il report

Alla vigilia del match contro il Genoa, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per la seduta di rifinitura. A proposito della formazione scelta da Inzaghi, Correa farà coppia con Ciro Immobile. Felipe Caicedo si accomoderà in panchina, pronto ad entrare a partita in corso. Sulle fasce Lazzari lascerà il posto a Marusic, mentre Lulic sostituirà Jony. Il centrocampo, invece, sarà composto da Leiva con Milinkovic e Luis Alberto ai lati. Completamente recuperato Stefan Radu, che ritroverà il posto accanto ad Acerbi e a Patric sul centrodestra. Lo spagnolo ha battuto la concorrenza di Vavro e soprattutto di Luiz Felipe, che ha disputato dall’inizio sia la gara con il Parma, sia quella di San Siro. Tra i pali ci sarà, ovviamente, Strakosha. Out dai convocati Jorge Silva e Andrè Anderson.

LOTITO – Il patron biancoceleste si è presentato a Formello durante l’allenamento di rifinitura. Lotito ha fatto visita alla squadra alla vigilia del match contro il Genoa, per sottolineare l’importanza della partita di domani pomeriggio all’Olimpico. Dopodiché, il numero uno capitolino si è recato a Palazzo Chigi per il convegno sullo sport contro il disagio giovanile.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.