Formello, il centro sportivo della Lazio si rifà il look – FOTO

Lazio, grandi cambiamenti in casa biancoceleste: il centro sportivo di Formello si rifà il look: spunta un’aquila all’esterno

Il centro sportivo di Formello è uno dei migliori in Italia. La società e il presidente Lotito tengono in modo particolare alla struttura che cercano di migliorare in modo costante e che ad oggi è uno dei più all’avanguardia nel panorama sportivo.

Non solo dentro però, Formello si rifà il look anche all’esterno. Pronto infatti il murale con l’aquila stilizzata che campeggia all’entrata del centro.