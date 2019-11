FORMELLO Finalmente le prove tattiche: dubbio in difesa. Out Berisha

Stamani a Formello è andata in scena la seduta comprendente le prove tattiche in ottica Sassuolo

Finalmente arriva la tattica. Dopo l’allenamento di ieri incentrato perlopiù sulla parte tecnica, stamattina a Formello mister Inzaghi ha dato peso alla tattica considerando l’imminente sfida del Mapei Stadium di domenica.

LA SEDUTA – Questa mattina Felipe Caicedo era in gruppo mentre, oltre a Marusic, assente anche Berisha a causa di un infortunio alla coscia rimediato in Nazionale. Allenamento positivo per Proto. Inzaghi ha ancora dei dubbi per quanto riguarda il centro-destra difensivo che affronterà il Sassuolo, solamente domani si saprà chi partirà titolare tra Bastos, Luiz Felipe e Patric. Il senatore Stefan Radu, con ogni probabilità, controllerà la zona centro-sinistra della difesa, mentre Acerbi guiderà il reparto arretrato da centrale di difesa. A centrocampo troveremo Lazzari e Lulic sugli esterni con Lucas Leiva da playmaker affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco il tandem esplosivo Correa-Immobile.