FORMELLO E’ tornato Lulic, assente Luis Alberto: si attendono miglioramenti da parte di Radu

Oggi pomeriggio è andata in scena la consueta seduta a Formello

Alle ore 15:30 è andata in scena la consueta seduta di allenamento a Formello. Buone notizie per Inzaghi: si rivede Senad Lulic dopo il giorno di permesso concessogli dalla società. Quest’oggi c’è da sottolineare la mancanza di Luis Alberto dal campo di gioco. Quindi assenti gli otto nazionali, lo spagnolo, Radu e Marusic. Il romeno è in miglioramento e dovrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana, mentre il montenegrino dovrebbe tornare disponibile per la sfida contro il Sassuolo. La seduta di oggi è stata effettuata davanti ad un gruppo di giovani allenatori che hanno visionato i metodi di allenamento di mister Inzaghi.