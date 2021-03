Formello, due giorni di riposo per la Lazio: la ripresa mercoledì pomeriggio

Con l’inizio della sosta per gli impegni delle Nazionali, la Lazio avrà due giorni di riposo: appuntamento a Formello mercoledì pomeriggio

La Lazio arriva alla stop con una grande vittoria, conquistata con difficoltà e sofferenza. I biancocelesti vincono contro l’Udinese alla Dacia Arena per 1-0, conquistando tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto.

Adesso, ci sarà la sosta per gli impegni delle Nazionali e, come riportato da Lazio Style Radio, Mister Inzaghi ha lasciato due giorni di riposo ai suoi ragazzi. L’appuntamento al Centro Sportivo di Formello per la ripresa degli allenamenti sarà mercoledì alle 15:00.