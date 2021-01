Formello, domattina la ripresa degli allenamenti: Inzaghi valuterà i recuperi

Mister Inzaghi ha già fissato l’orario degli allenamenti di domani: all 11.00 la squadra si ritroverà sul campo di Formello

Non c’è tempo per per leccarsi le ferite. La sconfitta brucia, ma la gara di domenica offre alla squadra una nuova opportunità: al Gewiss Stadium, infatti, sarà ancora Atalanta-Lazio.

Inzaghi ha fissato per domattina la ripresa degli allenamenti, a Formello, l’appuntamento è alle 11. Il tecnico potrà così fare il conto dei giocatori recuperati e di quelli che devono rifiatare, da capire poi le condizioni di Luis Alberto e Caicedo.