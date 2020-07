Fissata per domattina la ripresa degli allenamenti della squadra di Inzaghi.

La Lazio tornerà domani, ore 10:30, sul campo di Formello per preparare la prossima partita contro il Sassuolo, in programma sabato 11 luglio. Contro i neroverdi, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Patric, espulso nei minuti di recupero della sfida contro il Lecce. Al suo posto potrebbe partire dall’inizio Luiz Felipe, oggi tornato in campo nella ripresa.