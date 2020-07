FORMELLO – Da valutare D.Anderson, Marusic torna dal 1′ a Verona

A Formello in programma un lavoro di scarico per i titolari col Cagliari. Da valutare Djavan Anderson, Lazzari squalificato a Verona.

Senza Leiva, Radu e Lulic, che hanno finito la stagione, ma con qualche certezza in più di qualche giorno fa. In primis, la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. La Lazio comincia a preparare la sfida di Verona, a distanza di neanche 70 ore dalla vittoria col Cagliari. Alle ore 19.30 di domenica la Lazio sarà in scena sul campo dell’Hellas. Mancherà Lazzari, che verrà squalificato dal Giudice Sportivo: Marusic tornerà dal primo minuto. Sull’altra fascia Jony sarà probabilmente confermato, con Lukaku ancora pronto a subentrare. In attacco Correa spera in una chance ma parte ancora dietro nelle gerarchie, venendo da un infortunio. Scongiurati problemi per Acerbi dopo una brutta caduta in un contatto in area con Rog, Inzaghi vedrà se cambiare gli interpreti in fase difensiva e concedere una chance a Bastos.