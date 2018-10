Questa mattina è andata in scena la consueta seduta di allenamento al Fersini

Stamani a Formello è andata in scena la tipica seduta di allenamento biancoceleste. Ștefan Radu ha lavorato in gruppo per tutta l’esercitazione, idem Luis Alberto. L’ex Deportivo pare che abbia recuperato dall’affaticamento muscolare. Nella sfida con l’Eintracht, però, Correa agirà dall’inizio del match alle spalle di Caicedo. Luis Alberto e Immobile partiranno dalla panchina e probabilmente verranno fatti entrare a partita in corso. La mente di Inzaghi è attanagliata soprattutto da un pensiero riguardante Radu e Berisha: il romeno potrebbe essere risparmiato, mentre il secondo esordirà con la maglia biancoceleste dopo un travaglio lungo due mesi. Ha definitivamente risolto la lesione muscolare alla coscia sinistra.

TURNOVER – Inzaghi deciderà soltanto domani se far giocare titolare o meno Valon Berisha: è prevista una staffetta con Milinkovic nel ruolo di mezzala sinistra. Gli altri due a centrocampo saranno Murgia e Badelj. Riposeranno Leiva e Parolo. Cataldi spera in una chance ma parte dietro nelle gerarchie. Sulle fasce Basta è in vantaggio su Marusic, mentre a sinistra Durmisi insidia Lulic. L’ampio turnover potrebbe coinvolgere anche la fascia sinistra. Proto tra i pali. Dietro Bastos è l’unico sicuro del posto non avendo giocato dall’inizio le ultime tre ufficiali. In mezzo potrebbe riposare Acerbi, sempre se il tecnico si fiderà della tenuta fisica di Luiz Felipe. Sul centrosinistra c’è Wallace in leggero vantaggio su Caceres e Radu. Sarà decisiva la rifinitura prima della partenza per Francoforte.