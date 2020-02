Formello, ancora assente Acerbi, lavoro di scarico per chi ha giocato a Marassi

Formello, lavoro di scarico per i titolari della gara contro il Genoa. Ancora assente Acerbi mentre torna Luiz Felipe

Niente riposo per i ragazzi di mister Inzaghi che già sabato scenderanno in campo all’Olimpico per la gara contro il Bologna. Squadra al completo per il riscaldamento, poi chi è sceso in campo ieri a Marassi ha fatto lavoro di scarico, gli altri hanno invece lavorato con il pallone. Aggregato anche il Primavera Bianchi.

Assente Parolo e anche Francesco Acerbi fermatosi definitivamente ieri nel riscaldamento del match contro il Genoa. Nelle prossime 48 ore il difensore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. Assente ovviamente Lulic mentre torna Luiz Felipe dalla squalifica. La prossima seduta di allenamento è fissata per domani alle 15:00.