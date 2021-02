La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida di domenica sera contro l’Inter: le ultime

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida di domenica sera contro l’Inter.

La seduta è iniziata con un riscaldamento, poi torello con la squadra divisa in due gruppi, alcuni esercizi con gli elastici, infine una partitella a tre squadre. Cataldi conferma i progressi e insieme a Radu svolge dei circuiti di forza. Il centrocampista potrebbe tornare nell’elenco dei convocati in tempo per la sfida ai nerazzurri.

Akpa-Akpro, assente nella giornata di ieri, svolge invece un differenziato. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. Ottime notizie dal fronte Luis Alberto: il fantasista spagnolo si è allenato per tutta la seduta con i compagni dopo il riposo di ieri. Assenti i soliti noti: Strakosha (problema al ginocchio) e Luiz Felipe (operatosi alla caviglia), oltre ad Acerbi, ancora a riposo per gestire le forze fisiche.