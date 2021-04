Allenamento Lazio, Lulic e Leiva verso la conferma. Caicedo ancora out

Allenamento mattutino per la Lazio in quel di Formello in vista della sfida in programma domenica contro il Genoa

Seduta mattutina oggi per la Lazio in quel di Formello. In testa ovviamente la sfida con il Genoa, in programma domenica alle ore 12.30. L’allenamento odierno ha dato indicazioni ulteriori per il match contro la squadra di Ballardini.

REPORT – Le buone notizie arrivano da Lulic e da Leiva. Il bosniaco sembra davvero in ottime condizioni e dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Fares. Il brasiliano invece, dopo alcune preoccupazioni, oggi ha completato l’intera seduta e dovrebbe essere confermato in cabina di regia.

CAICEDO OUT – Brutte notizie invece per Caicedo, ancora out a causa della fascite plantare. L’ecuadoriano molto probabilmente si aggiungerà alla lista degli indisponibili, dove figurano Escalante, alle prese con uno stiramento al polpaccio, e Luiz Felipe, che oggi ha lavorato in gruppo nella fase iniziale per poi fare un lavoro differenziato quando sono iniziati i test tattici. Possibile un suo rientro con la Fiorentina.