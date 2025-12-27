 Formazioni ufficiali Udinese Lazio, le scelte di Runjaic e Sarri per la 17a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Udinese Lazio, le scelte di Runjaic e Sarri per la 17a giornata di Serie A

As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Formazioni ufficiali Udinese Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Udinese Lazio, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte di Runjaic e Sarri per la sfida di campionato delle 18:00:

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE LAZIO

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

