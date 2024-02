Formazioni ufficiali Torino-Lazio Primavera: le scelte di mister Sanderra

Formazioni ufficiali Torino-Lazio Primavera, ecco l’undici scelto da Mister Sanderra per la sfida esterna per cercare i tre punti

Tra pochissimo Torino e Lazio Primavera scenderanno in campo per contendersi tre punti importanti, specialmente per i biancocelesti, che inseguono i playoff. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino: Abati, Bianay, Dell’Aquila, Ciammaglichella, Logoni, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini, Della Vecchia, Muntu. Allenatore: Giuseppe Scurto

Lazio (3-5-2): Magro, Bordon, Dutu, Ruggeri, Bedini, Di Tommaso, Coulibaly, Sardo, Milani, Cuzzarella, Sulejmani. Allenatore: Stefano Sanderra