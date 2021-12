Formazioni ufficiali Roma Lazio Women: le scelte degli allenatori

Tra poco in campo Roma e Lazio Women per il primo storico derby capitolino nella Serie A femminile. Ecco le formazioni ufficiali

Pochi minuti e allo Stadio Tre Fontane di Roma si giocherà il primo derby capitolino della Serie A femminile tra la squadra allenata da Spugna e la Lazio Women. Le biancocelesti proveranno a sfruttare l’onda dell’entusiasmo della prima vittoria per far risultato, le giallorosse invece proveranno a sfruttare lo stop del Sassuolo e Inter per avvicinare la zona Champions. Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA WOMEN (4-2-3-1) – Cesar; Soffia, Linari, Swaby, Vigilucci; Bernauer, Giuliano; Glionna, Lazaro, Serturini; Pirone. A disp.: Ghioc, Baldi, Di Guglielmo, Bartoli, Ciccotti, De Moraes, Greggi, Borini, Pettenuzzo.All.: Alessandro Spugna

LAZIO WOMEN (4-3-3) – Ohrstrom; Pittaccio, Falloni, Foerdos, Heroum; Di Giammarino, Castiello, Cuschieri; Pezzotti, Martin, Visentin A disp.: Natalucci, Guidi, Savini, Santoro, Labate, Mattei, Berarducci, Chukwudi. All.: Massimiliano Catini