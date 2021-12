Formazioni ufficiali Lazio Women Fiorentina: le scelte degli allenatori

Ultimo impegno del 2021 per la Lazio Women impegnata nel match contro la Fiorentina in Coppa Italia, le formazioni ufficiali

Ultimo impegno del 2021 per la Lazio Women impegnata nel match contro la Fiorentina in Coppa Italia. Uno scontro diretto per decidere quale delle due squadre passerà come prima e unica qualificata del gruppo F. Ecco le scelte ufficiali di fomazione:

LAZIO WOMEN (4-3-3) – Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum; Di Giammarino, Castiello, Cuschieri; Labate, Chukwudi, Visentin. A disp.: Natalucci, Guidi, Savini, Mattei, Berarducci, Zuzzi, Cesarini, Iafrata. All.: Massimiliano Catini

FIORENTINA WOMEN (3-5-2) – Tasselli; Vitale, Tortelli, Kravets; Monnecchi, Neto, Breitner, Zazzera, Vigilucci; Sabatino, Lundin A disp.: Schroffenegger, Forcinella, Catena, Mascarello, Baldi, Huchet, Pirriatore, Ceci, Martinovic. All.: Patrizia Panico